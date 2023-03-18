Эксперта шоу на ТНТ Николая Затылкина нашли в квартире мертвым

Тревогу забила жена известной персоны в мире моды и обратилась за помощью в полицию. Нашли его лишь через двое суток.

47-летняя жена Николая Затылкина Ольга обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мужа, который двое суток не отвечал на ее звонки и смс.

На один из адресов, где, предположительно, мог находиться Николай, отправили наряд. Полицейским пришлось ломать дверь, потому что изнутри никто не открывал. Когда силовики попали в квартиру, нашли там бездыханное тело Затылкина, сообщает СтарХит.

Двери в квартиру по улице Соколово-Мещерская вскрыли, в одной из комнат при осмотре нашли тело 47-летнего мужчины. Предварительная причина его смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность, — рассказал источник.

Николай известная персона в мире моды. Он основал Zatylkin Fashion Team, которая организовывала показы мод мировых брендов. Затылкин также был режиссером-постановщиком конкурса «Мисс Россия», в качестве эксперта выступал в реалити-шоу «Ты Топ-модель» на канале ТНТ.

Мой Коля, мой муж, моя любовь, мой друг и партнер. Ты всегда в моей памяти, сердце и душе, — написала супруга Ольга Затылкина.

Организаторы «Мисс Россия» также с прискорбием восприняли это печальное событие. Они назвали уход Николая Затылкина невосполнимой утратой и высказали глубокие соболезнования родным и близким.