Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил раскрыл тайну своего страшного диагноза

75-летний актер мечтает прожить хотя бы десять лет, потому что на Земле у него много незавершенных дел.

Звезда «Парка юрского периода» Сэм Нил раскрыл тайну своей болезни. По словам актера, у него рак крови третьей стадии.

В преддверии выхода своих мемуаров он встретился с журналистами в своем имении в Новой Зеландии и рассказал о планах на жизнь, сообщает 5-tv.ru.

75-летний артист признал, что смерти не боится, но и уходить сейчас не готов. На Земле у него немало незавершенных дел минимум на ближайшие десять лет.

Я хотел бы десятилетие или два пожить. Мы построили эти прекрасные террасы, растут оливковые деревья и кипарисы, потому я хочу быть рядом, чтобы видеть, как это все созреет, — признался актер.

Еще одна причина задержаться в этом мире - маленькие наследники.

У меня мои милые маленькие внуки. Хочу видеть, как они вырастут, — добавил знаменитость.

Что касается работы, то в ближайшее время Нил планирует начать съемки картины «Яблоки никогда не падают», уже стартовавшие в Австралии.

Сэм Нил — новозеландский актер, известный ролями в кинофильмах «Парк юрского периода», «Парк юрского периода-3», «Охота за „Красным октябрем“», «В пасти безумия», «Сквозь горизонт», а также по сериалам «Острые козырьки», «Тюдоры» и другими.

Звезда трижды номинировался на «Золотой глобус», он также удостоен звания офицера ордена Британской империи.