В Омске задержан организатор порнотрансляций для иностранцев

Вместе с руководителем подпольных порностудий полиция арестовала его помощников и участников съемок.

В Омской области задержан местный житель, занимавшийся съемкой и незаконным распространением в Интернете порнографических материалов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По предварительным данным, мужчина в собственной и трех арендованных квартирах обустроил студии для того, чтобы вести прямые эфиры с запрещенным контентом. Трансляции, как уточнила Ирина Волк, ориентировались на пользователей зарубежных интернет-сервисов.

Злоумышленников полицейские задержали в городском банном комплексе. В полицию также были доставлены два администратора, работавших в этих студиях, и пятеро женщин, которые участвовали в съемках.

По версии следствия, "сотрудники" получали в качестве "зарплаты" от 60 до 200 тысяч российских рублей в месяц.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3-й статьи 242 УК РФ "О незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов".