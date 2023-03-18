Развожаев: Путин сам вел машину по пути в Севастополь
2023-03-18 21:43
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Владимир Путин сам вел машину по пути в город.
Он отметил, что российский президент посмотрел новую школу искусств для детей и побывал в детском центре «Корсунь».
Ранее общалось, что поездка Владимира Путина в Севастополь приурочена к девятой годовщине воссоединения Крыма с РФ.
До этого Путин пообещал, что российские власти примут все необходимые меры, чтобы пресечь любые угрозы в отношении Севастополя и Крыма в целом.
В 2014 году в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.
Опубликовано: Светлана Репина