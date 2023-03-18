Ветеран американской армии Дрейвен рассказал, чем россиянки лучше женщин из стран Запада

Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что россиянки прекрасны и назвал их лучшие черты.

По его мнению, женщины в России не пытаются угнаться за западными трендами и всегда остаются собой.

Дрейвен отметил, что российским женщинам не свойственно ненавидеть мужчин, к тому же россиянки красивы.

Он также в шутку уточнил, что у россиянок нет мужских половых органов, в отличие от жительниц западных государств.

Пользователи соцсети положительно отреагировали на публикацию Дрейвена и рассказали, чем им сами нравятся российские женщины.

Например, упоминалось, что россиянки готовы создавать семью, чего не скажешь о женщинах в Европе и США,