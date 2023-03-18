Ветеран американской армии Дрейвен рассказал, чем россиянки лучше женщин из стран Запада
2023-03-18 22:47
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что россиянки прекрасны и назвал их лучшие черты.
По его мнению, женщины в России не пытаются угнаться за западными трендами и всегда остаются собой.
Дрейвен отметил, что российским женщинам не свойственно ненавидеть мужчин, к тому же россиянки красивы.
Он также в шутку уточнил, что у россиянок нет мужских половых органов, в отличие от жительниц западных государств.
Пользователи соцсети положительно отреагировали на публикацию Дрейвена и рассказали, чем им сами нравятся российские женщины.
Например, упоминалось, что россиянки готовы создавать семью, чего не скажешь о женщинах в Европе и США,
Опубликовано: Светлана Репина