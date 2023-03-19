Университет Нотр-Дам: причиной смертельного рака мозга у шестерых бейсболистов мог быть искусственный газон

Ученые из Университета Нотр-Дам изучили спортивный искусственный газон и нашли в нем вещества, способные вызвать рак мозга.

Исследователи приняли во внимание, что шестеро игроков команды Philadelphia Phillies умерли от редкой разновидности рака мозга в возрасте 40-50 лет.

Все они десятилетиями участвовали в соревнованиях, которые проводились на искусственном покрытии.

Как оказалось, это покрытии изготовлено из материала, содержащего вещества, которые не распадаются со временем и могут вызывать рак мозга, а также ряд других серьезных заболеваний.

Вместе с тем эксперты не берутся утверждать, что причиной рака у бейсболистов было именно покрытие.