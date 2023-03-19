Боррель: итоговое соглашение между Сербией и Косово отличается от первоначального
2023-03-19 02:22
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербии и Косово удалось договориться о соглашении по нормализации отношений.
При этом он отметил, что итоговое соглашение оказалось не таким амбициозным, как предполагалось изначально.
По его словам, стороны не продемонстрировали гибкость и придерживались принципов, заявленных ранее.
При этом Боррель подчеркнул, что это соглашение станет частью пути обеих сторон в Евросоюз, поправки в документы по евроинтеграции Сербии и Косово будут внесены незамедлительно.
Он также сообщил, что Косово немедленно начнет переговоры о самоуправлении сербских общин в регионе.
Опубликовано: Светлана Репина