Боррель: итоговое соглашение между Сербией и Косово отличается от первоначального

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербии и Косово удалось договориться о соглашении по нормализации отношений.

При этом он отметил, что итоговое соглашение оказалось не таким амбициозным, как предполагалось изначально.

По его словам, стороны не продемонстрировали гибкость и придерживались принципов, заявленных ранее.

При этом Боррель подчеркнул, что это соглашение станет частью пути обеих сторон в Евросоюз, поправки в документы по евроинтеграции Сербии и Косово будут внесены незамедлительно.

Он также сообщил, что Косово немедленно начнет переговоры о самоуправлении сербских общин в регионе.