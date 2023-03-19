МакSим стало плохо во время выступления, зрители требуют возврата денег за билеты

Певица МакSим неожиданно прервала выступление, бросила микрофон со сцены и ушла за кулисы.

Зрители рассказывают, что с голос певицы во время исполнения песен был хриплым, она выглядела уставшей и рассеянной.

В какой-то момент она просто ушла за кулисы, прервав песню, и больше не вернулась на сцену.

Директор певицы сообщил, что самого начала концерта МакSим чувствовала себя плохо, и в итоге ей потребовалась помощь врачей.

Сообщается, что некоторые зрители теперь требуют возврата денег за билеты на данное мероприятие.