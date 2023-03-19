Еноты привели к аварии на местных железнодорожных линиях в Берлине
2023-03-19 08:30
В Берлине поезд местных линий попал в аварийную ситуацию из-за обрыва воздушной линии электросети, в результате пострадали два человека.
По предварительным данным, енот забрался на одну из мачт контактной сети и повредил контактную сеть, в результате чего она провисла.
Само животное погибло из-за короткого замыкания на линии.
29-летний машинист поезда и 52-летний проводник получили легкие ранения в результате аварии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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