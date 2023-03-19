Еноты привели к аварии на местных железнодорожных линиях в Берлине

Канада упростила иммиграционный процесс для турок и сирийцев

Правительство Канады объявило в субботу о новых мерах, направленных на облегчение иммиграционного процесса для турецких и сирийских граждан, спустя месяц после землетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек.

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