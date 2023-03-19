Ксения Бородина шокирована мусором на парижских улицах

Телеведущая также проехала на французском поезде и признала, что российский Сапсан в разы удобнее и комфортнее.

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина давно хотела опять прогуляться по улочкам Парижа, насладиться атмосферой романтики города любви. Но с ее поездкой в столицу Франции совпала забастовка уборщиков, сообщает Космополитен.

Ксения так впечатлилась горами мусора на улицах, что даже сфотографировала их.

Телеведущая также решила познакомиться с пригородом Парижа и купила билет на поезд - в первый класс. И столкнулась с неудобствами: по ее словам, российский Сапсан намного комфортабельнее.

Все мысли, как вернуться другим путем, — пояснила Ксения.

Многие фолловеры после этого упрекнули Ксению, что она отдыхает за рубежом, а не в России. На что ведущая ответила: