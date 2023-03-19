Ксения Бородина шокирована мусором на парижских улицах
Телеведущая также проехала на французском поезде и признала, что российский Сапсан в разы удобнее и комфортнее.
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина давно хотела опять прогуляться по улочкам Парижа, насладиться атмосферой романтики города любви. Но с ее поездкой в столицу Франции совпала забастовка уборщиков, сообщает Космополитен.
Ксения так впечатлилась горами мусора на улицах, что даже сфотографировала их.
Телеведущая также решила познакомиться с пригородом Парижа и купила билет на поезд - в первый класс. И столкнулась с неудобствами: по ее словам, российский Сапсан намного комфортабельнее.
Все мысли, как вернуться другим путем, — пояснила Ксения.
Многие фолловеры после этого упрекнули Ксению, что она отдыхает за рубежом, а не в России. На что ведущая ответила:
С радостью делаю это каждый год, показываю детям родину! Следите за мной внимательно.
Я всегда и везде отмечаю все плюсы и минусы. Всегда надо быть объективными. Восхищаться тем, в чем мы на самом деле молодцы.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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