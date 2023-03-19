Греция в огне: в стране не стихают протесты, которые власти жестоко подавляют
Протесты и забастовки продолжаются в стране с момента железнодорожной катастрофы, в которой погибли десятки людей. Люди требуют найти реальных виновных.
Главная оппозиционная партия Греции, левая Сириза, обвинила консервативное правительство в насильственном подавлении антиправительственной акции протеста. Греки вышли на улицу с требованием найти виновных в железнодорожной катастрофе, в результате которой 28 февраля погибли 57 человек.
Сириза обнаодовала видео, на котором видно, как группа полицейских по охране общественного порядка нападает на группу демонстрантов, не будучи спровоцированной, и одновременно бросает в них светошумовые гранаты.
Через несколько минут после этой ссоры протестующие начали бросать коктейли Молотова в группу полицейских, и вскоре столкновения распространились по всей площади Синтагма перед зданием парламента Греции.
На акцию протеста в Афинах против правительства премьер-министра, консерватора Кириакоса Мицотакиса, которого они обвиняют в неспособности обеспечить безопасность граждан на железной дороге, вышли более 28 000 человек.
Полиция предприняла ненужную неспровоцированную атаку на мирных демонстрантов, чтобы разогнать протест, - отмечается в заявлении Сиризы, возглавляемой бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом.
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли также перед зданием ректората Афинского университета Каподистрии, которое было занято группами студентов.
На улицы также вышли жители Салоник - второго по величине города Греции, и Патрах.
Протесты и забастовки продолжаются в Греции с момента катастрофы. Люди требуют, чтобы "реальная ответственность" за аварию была устранена.
Первоначально Мицотакис придерживался тезиса о том, что авария произошла по вине человека. Обвинения предъявлены 4 железнодорожным служащим, в том числе - начальнику станции, который поставил пассажирский и товарный поезда на тот же путь, которые в конечном итоге столкнулись.
Столкнувшись с давлением на улице, Мицотакис в конечном итоге попросил прощения, взяв на себя политическую ответственность и признал отсутствие систем безопасности на большей части железнодорожной сети - например на участке, где произошла авария.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Тарас Медведев
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