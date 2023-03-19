Эвелина Бледанс объяснила, почему Ротару обижена на Россию
В телешоу артистка высказалась об украинской певице и рассказала о своем концерте в госпитале для российских защитников.
Сын и внук Софии Ротару в прошлом году пытались незаконно покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, но в итоге на границе были пойманы. Эвелина Бледанс, за которой наследник артистки ухаживал в прошлом, высказалась по этому поводу, сообщает СтарХит.
Руслан Евдокименко и его сын Анатолий тогда все-таки сумели избежать мобилизации. Поговаривают, будто за них хлопотала София Михайловна, которая финансирует армию Украины.
Сын за отца не всегда отвечает. Мама 50-летнему мужчине ведь не может сказать: „Иди туда, делай это“.
Это его выбор - значит, он не готов. А София Михайловна живет на Украине, хотя у нее много собственности в Крыму. Может, она зла на то, что что-то там забрали?
Но мне кажется, когда Крым перешел к РФ, никто не мог бы обидеть артистку Ротару, — высказалась 53-летняя Эвелина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.
Сама Эвелина поддерживает Россию и российских солдат. Недавно вместе с сыном Семеном и коллегами артистка посетила один из военных госпиталей
Мы всем десантом оказались в госпитале в Ейске. Даже мой сын Семочка. Когда пела, поняла, что самое важное - открыть душу, поделиться теплом.
Когда потом пошли в зал, общались, был восторг. Хотелось снимать ребят, а они улыбались. Сема стал талисманом для них в этот день - они его обнимали, он жал всем руки. Сын долго воспоминал эту поездку, — расчувствовалась телезвезда.
Опубликовано: Светлана Гарусева
-
-
-
-
Тарас Медведев
Канада упростила иммиграционный процесс для турок и сирийцев
Правительство Канады объявило в субботу о новых мерах, направленных на облегчение иммиграционного процесса для турецких и сирийских граждан, спустя месяц после землетрясения, в результате которого погибло более 50 000 человек.Подробнее...