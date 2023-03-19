Эвелина Бледанс объяснила, почему Ротару обижена на Россию

В телешоу артистка высказалась об украинской певице и рассказала о своем концерте в госпитале для российских защитников.

Сын и внук Софии Ротару в прошлом году пытались незаконно покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации, но в итоге на границе были пойманы. Эвелина Бледанс, за которой наследник артистки ухаживал в прошлом, высказалась по этому поводу, сообщает СтарХит.

Руслан Евдокименко и его сын Анатолий тогда все-таки сумели избежать мобилизации. Поговаривают, будто за них хлопотала София Михайловна, которая финансирует армию Украины.

Сын за отца не всегда отвечает. Мама 50-летнему мужчине ведь не может сказать: „Иди туда, делай это“. Это его выбор - значит, он не готов. А София Михайловна живет на Украине, хотя у нее много собственности в Крыму. Может, она зла на то, что что-то там забрали? Но мне кажется, когда Крым перешел к РФ, никто не мог бы обидеть артистку Ротару, — высказалась 53-летняя Эвелина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым.

Сама Эвелина поддерживает Россию и российских солдат. Недавно вместе с сыном Семеном и коллегами артистка посетила один из военных госпиталей