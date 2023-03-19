Путин в ходе рабочей поездки в Мариуполь пообщался в местными жителями
2023-03-19 12:57
Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в город Мариуполь пообщался с местными жителями.
Путин во время поездки в Мариуполь осмотрел построенный после освобождения города микрорайон, где пообщался с жителями.
«Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим», — призналась местная жительница.
Российский лидер заявил, что планирует расширять «кусочек рая» в Мариуполе, пообещав, что в городе будет и дальше появляться современное и комфортное жилье.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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