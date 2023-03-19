Zeit: Бушман пообещал арестовать Путина на территории Германии

Глава Минюста ФРГ Марко Бушман заявил, что намерен лично арестовать Владимира Путина, если он приедет в немецкое государство.

19 марта журналисты информагентства Die Zeit опубликовали фрагмент интервью с министром юстиции Германии Марко Бушманом, который публично заявил, что намеревается лично произвести арест президента России Владимира Путина, если он приедет на территорию ФРГ. По словам Бушмана, арест Путина стал возможен благодаря решению Международного уголовного суда.

Марко Бушман выразил уверенность в том, что в ближайшее время администрация МУС в Гааге свяжется с Интерполом, попросив его посодействовать задержанию Владимира Путина. Позднее немецкие полицейские смогут арестовать российского лидера, если он приедет в Германию, передав его представителям суда в Нидерландах.

Характерно, что днём ранее генеральный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан сообщил, что сожалеет о решении МУС выдать ордер на арест Владимира Путина, однако организация не могла поступить иначе, поскольку представители судебной системы Гааги якобы нашли доказательства личной ответственности президента РФ в начале спецоперации.

Также Международный уголовный суд выдал ордер на арест уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой, обвинив её в содействии незаконному вывозу украинских детей в Россию.

Позднее бывший российский президент Дмитрий Медведев выразил недоумение тому факту, что администрация МУС постановила арестовать лидера ядерной державы. Аналогичное мнение озвучили пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.