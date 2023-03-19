Hill: переговоры Путина и Си Цзиньпина в Москве станут вызовом для Запада
Новостное агентство The Hill сообщило об опасности встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина для западных политических режимов.
В воскресенье, 19 марта, колумнист американской газеты The Hill Эллен Митчелл опубликовала новую статью, в которой поделилась мнением о том, что грядущие переговоры между Владимиром Путиным и лидером Китайской Народной республики Си Цзиньпином несут в себе настоящую угрозу для стран Запада, поскольку факт такой встречи демонстрирует ускорение процесса консолидации России и Китая.
По мнению Митчелл, поездка Си Цзиньпина в Москву является агрессивным жестом китайского правительства в адрес государств коллективного Запада, которые пытались деконструировать российскую экономику посредством экономических санкций, в то время как официальный Китай выражает поддержку Кремлю посредством таких высоких визитов, как прибытие господина Си в РФ.
Также Эллен Митчелл предполагает, что после переговоров Путина и Си Цзиньпина в Кремле лидеры обеих стран выступят с совместной пресс-конференцией, на которой объявят о неправомерности вмешательства западных стран в дела суверенных государств, тем самым намекнув, что попытки мешать российской спецоперации нежелательны.
Кроме того, Митчелл уверена, что главы стран Запада неподдельно обеспокоены скорым визитом Си Цзиньпина в Россию и хотели бы его предотвратить, однако у западных истеблишментов нет реальных рычагов давления на китайских партнёров, предпочитающих осуществлять независимую политику.
Характерно, что ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай столкнётся с тяжелейшим санкционном давлением западных стран в случае, если решит оказать помощь Москве в обходе санкций или путём поставок оружия и боеприпасов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Игнат Ветров
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