Азаров: Киев хочет ужесточить мобилизацию из-за нехватки живой силы
Экс-премьер Украины Николай Азаров прогнозирует ужесточение мобилизации в своей стране.
19 марта бывший украинский премьер-министр Николай Азаров опубликовал новый пост в социальных сетях, где выразил уверенность в том, что Генштаб вооружённых сил Украины намеревается ужесточить осуществление мобилизационных процессов в стране. При этом Азаров уверен, что представители военкоматов не станут ограничиваться вручением повесток в общественных местах.
По мнению Николая Азарова, в ближайшем будущем украинские военные комиссары начнут массово задерживать мужчин на улицах, увозя их в военкоматы, после чего задержанные будут распределяться по учебным частям, где пробудут лишь несколько дней перед отправкой в зону боевых действий.
Азаров утверждает, что подобное изменение в процессе мобилизации представителей мужского пола в Украине связано с тотальной нехваткой живой силой в рядах ВСУ, так необходимой Киеву для начала новой полномасштабной контрнаступательной операции, старт которой постоянно анонсируют в офисе Владимира Зеленского.
Известно, что ранее отставной американский полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что армия Украины потеряет ещё сотни тысяч военных в случае, если Зеленский не согласится на переговоры с Владимиром Путиным в обозримом будущем. При этом в настоящий момент Владимир Зеленский законодательно запретил украинским чиновникам вести переговоры с российской стороной.
Накануне глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков уведомил, что в настоящий момент администрация Москвы не считает возможным достижение целей специальной военной операции мирным путём, из-за чего СВО будет продолжена до победного конца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Игнат Ветров
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