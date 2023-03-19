Издание Financial Times рассказало о причинах, по которым европейские страны не могут оперативно поставлять боеприпасы Украине.

Днём 19 марта журналисты международной газеты Financial Times опубликовали новую колонку, в которой со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщили о неспособности государств Евросоюза поставлять боевые снаряды и вооружение Киеву в тех темпах, которых требует администрация Владимира Зеленского.

По данным представителей Financial Times, сотрудники истеблишмента Брюсселя тайно сообщили журналистам о нехватке пороха, взрывчатки и тротила для производства оружия и боевых снарядов, которые так необходимы действующей украинской армии в зоне боевых действий, что становится причиной невозможности быстрого производства новых боеприпасов.

Также публицисты FT отметили, что российско-украинский конфликт подсветил актуальность проблематики нехватки оружия в государства-членах Европейского союза и плохое качество работы оборонных предприятий Европы, утративших возможность оперативно налаживать серийный выпуск вооружений.

В Financial Times уверены, что резкий всплеск спроса на европейское оружие может привести к неожиданному росту цен на него, что также негативно отразится на оказание военной помощи Украине во время российской спецоперации.

Примечательно, что ранее Владимир Зеленский неоднократно подвергался критике в сети за участившиеся просьбы к странам Запада об увеличении интенсивности поставок вооружений украинским войскам. Некоторые западные аналитики сходятся во мнении, что подобные просьбы ультимативного характера являются сигналом о скором поражении ВСУ.