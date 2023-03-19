Дачный эксперт объяснил, какие «соседи» плохо влияют на черную смородину

Опытный садовод назвал пять растений, которые не стоит высаживать рядом с кустом, иначе он будет болезненным и даст мелкую ягоду.

Для высокой урожайности смородины важны сортовые особенности, уход, подготовленная почва, но не только это. Растения, растущие рядом, могут здорово подпортить жизнь ягодному кустарнику.

Итак, пять худших соседей черной смородины.

Красная или белая смородина

У растений будут общие вредители и болезни, повреждается одно из них, все заражаются по кругу. Черная смородина любит затененность, красной нужно много света.

Крыжовник тоже лучше отсадить подальше. Кроме того, смородина любит простор, все соседи должны расти на приличном расстоянии.

Береза, слива, ирга, тернослива

Они поглощают много воды и будут отбирать влагу у "соседки", поэтому смородину нужно будет часто и обильно поливать, можно также создать слой мульчи.

Если следить за этим нет возможности, ягоды измельчают, и урожай будет плохим.

Хвойные особи

Ржавчина, которой часто страдают хвойные, легко передается смородине, что, конечно же, совсем не желательно для хорошего урожая.

Роза, шиповник, черемуха, бузина, калина

На этих растениях любит селиться тля, смородину она, кстати, тоже очень любит. Вот почему этим культурам лучше жить порознь на даче.

Также не стоит вокруг ягодного кустика рассаживать настурцию, причина - все та же.

Малиновый куст

Малина доминирует над смородиной, забирая питание, влагу, угнетая рост в целом. Со временем смородина рискует рядом с малиной совсем зачахнуть.

То же самое с вишней, она оставит смородину "голодной" и ухудшит ее плодоношение.