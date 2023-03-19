Путин ответил на вопрос о возможности начала спецоперации на Украине в 2014 году

Владимир Путин поделился мнением о возможности более раннего начала спецоперации на Украине.

19 марта Владимир Путин пообщался с российским журналистов Павлом Зарубиным, который поинтересовался у президента, могла ли Россия начать специальную военную операцию на Украине в 2014 году, когда в Киеве произошёл государственный переворот, после чего действующее правительство этой страны начало ущемлять население Донбасса.

По мнению Путина, история не любит сослагательного наклонения и подобных рассуждений, ввиду чего спецоперация на территории Украины началась своевременно и преследует цели по защите жителей Донецкой и Луганской Народных республик в настоящем времени.

Характерно, что ранее Владимир Путин неоднократно утверждал, что лидеры государств коллективного Запада "водили за нос" правительство России, под предлогом Минским соглашений создавая ширму для будущего нападения вооружённых сил Украины на территории Донбасса в будущем.

Путин отметил, что ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель публично признала то, что администрация Киева изначально не планировала выполнять положения Минских договорённостей и готовилась к полномасштабной войне с Россией. Аналогичное высказывание позднее сделал экс-президент Франции Франсуа Олланд.

При этом глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска начали готовиться к военному конфликту с Российской Федерацией после встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.