Песков: Путин перемещался по Мариуполю спонтанно и без кортежа

Дмитрий Песков рассказал о состоявшейся рабочей поездке Владимира Путина в Мариуполь.

Днём воскресенья, 19 марта, глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с пулом российских журналистов, где прокомментировал новость о прошедшем визите Владимира Путина в Мариуполь. По словам Пескова, эта поездка была частично спонтанной и не была спланирована до конца.

Дмитрий Песков утверждает, что Путин ездил по Мариуполю без сопровождения картежа, иногда даже сам находясь в роли водителя автомобиля, попутно соблюдая все правила дорожного движения в ходе своих перемещений по городу. Характерно, что момент, как Владимир Путин ведёт машину в Мариуполе, попал на камеры журналистов.

Также Песков заверил, что изначально Владимир Путин намеревался посетить лишь жилой комплекс в Мариуполе, однако планы российского лидера начали меняться буквально на ходу, поскольку во время поездки в город он встретил его жителей и решил остановиться, чтобы побеседовать с ними.

Пресс-секретарь Кремля подчёркивает, что Путин действительно зашёл в одну из квартир местных жителей комплекса в Мариуполе, поскольку они пригласили президента в гости. Позднее Владимир Путин осмотрел стелу и памятники солдатам ВОВ в городе, однако этого изначально тоже не планировалось.

Характерно, что Дмитрий Песков уделил особое внимание факту передвижения Путина по Мариуполю в качестве водителя автомобиля, отметив, что российский лидер любит самостоятельно управлять автотранспортом, и для него подобные передвижения являются частой практикой.