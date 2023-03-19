Вучич: решение МУС об аресте Путина препятствует диалогу между Западом и РФ

Александр Вучич высказался о постановлении Международного уголовного суда арестовать Владимира Путина.

Днём 19 марта президент Сербии Александр Вучич пообщался с представителями СМИ, где дал личную оценку решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

По мнению Вучича, подобные постановления МУС не являются дальновидными и рациональными, поскольку способствуют проведению любых переговоров между российским правительством и западными политическими режимами, которые до сих пор надеются одержать победу над России в конфликте руками украинской армии.

Александр Вучич уверен, что план Запада по ведению прокси-войны с РФ не будет реализован, поскольку даже через год Россия не будет повержена вооружёнными силами Украины невзирая на всю военную и финансовую поддержку стран НАТО и Евросоюза, предоставляемой Киеву.

Политик отметил, что решение МУС об аресте Владимира Путина доказывает неготовность государств коллективного Запада серьёзно разговаривать об устойчивом мире в Украине, ввиду чего российская специальная военная операция будет неизбежно продолжена до полной победы ВС РФ.

Накануне лидер кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля считает неприемлемым решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина и Львовой-Беловой, поскольку сама постановка вопроса о задержании лидера ядерной державы ведёт к эскалации.