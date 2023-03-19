Экономист Олег Соскин утверждает, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента Украины из-за нежелания бороться с коррупцией в стране.

Вечером 19 марта бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин публично заявил, что Владимир Зеленский сознательно прикрывается военным положением в стране, продолжая находиться на должности президента, попутно нарушая положение действующей конституции.

Соскин уверен, что развёрнутая Зеленским в Украине программа по борьбе с коррупцией является лишь ширмой, за которой нынешний глава государства продолжает поощрять коррупционные процессы у себя на родине, периодически принимая в них личное участие, что противоречит интересам украинского народа.

При этом Олег Соскин напомнил, что в 2020 году Владимир Зеленский самовольно отстранил представителя Конституционного суда Александра Тупицкого от занимаемой должности на два календарных месяца, тем самым нарушив регламент действия КС и превысил свои полномочия президента.

Кроме того, Соскин утверждает, что Зеленский не желает обнародовать реальную информацию о потерях в рядах вооружённых силах Украины и положении дел в ВСУ на поле боя, целенаправленно обманывая граждан страны рассказами о скорой победе украинской армии в конфликте с Россией.

Экс-советник Кучмы уверен, что во время своих вечерних видеообращений к нации Владимиру Зеленскому куда интереснее рассказывать о приездах зарубежных делегаций в Киев, нежели раскрывать сведения о массовой гибели украинских солдат на фронте.