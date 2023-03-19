Популяция крыс в Нью-Йорке выросла на 800% за последние 65 лет

С середины 20-го века популяция крыс в Нью-Йорке росла в геометрической прогрессии.

В 1950 году в городе проживало примерно 250 000 крыс. К 2014 году их насчитывалось около двух миллионов особей.

Этот рост отчасти объясняется изменениями в том, как город справляется с мусором, и тем, как быстро крысы размножаются.

Нью-Йоркские крысы неумолимы. Они повсюду - в канализации и парках, под ногами, в метро и даже в ваших стенах.

Они живут в Нью-Йорке с XVIII века и прочно закрепились в нем - по современным оценкам, численность крыс составляет около 2 миллионов на 90% территории города.