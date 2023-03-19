Картофель из ростков: легко вырастить и получить впечатляющий урожай

Такая технология позволяет с каждого куста при нормальном уходе получить не менее полведра картошки. При этом никаких затрат на семена!

Когда с наступлением теплых дней картофель начинает пускать ростки, их обычно отламывают и выбрасывают.

Но можно поступить и по-другому: вырастить из них клубни. Для этого нужно опустить ростки в воду, чтобы он укрепился и пустил корешки. Когда появятся зеленые листики, можно высаживать в открытый грунт. Идеальное время для этого - первая декада мая.

Опыт показывает, что из ростков картофель растет даже быстрее, чем тот, который посажен традиционным способом. Ухаживать за ним нужно так же, как и за обычным: окучивать, пропалывать, поливать.

Убирать урожай в сентябре. С каждого куста при нормальном уходе получится не менее полведра крупных клубней.

Такие технологии позволяют существенно сэкономить на посевном материале: то есть, вырастить овощ, по сути из ничего.