Волшебный раствор для смородины от вредителей и болезней

Бюджетное средство для выращивания крепкой и здоровой смородины с хорошим плодоношением.

Обработка делается в начале весны, сразу после таяния снега, предваряя фазу цветения. Ингредиенты: сода пищевая, вода, жидкое мыло.

В литр тепло воды добавить 2 ст. л. соды и чуть-чуть мыла. Опрыскивать кусты с утра или на ночь. Для одного растения нужно приготовить 3-4 литра.

Обработанную смородину не поливают минимум 12 часов. Работу с содовым раствором лучше проводить в перчатках. Дозировки четко соблюдать.

Процедура обезопасит от вредителей и укрепит здоровье куста. Ко времени созревания урожая результат будет налицо.