Женщина из Англии открыла крошечный магазин в помещении, которое раньше было туалетом

Ханна Махер долгое время работала ассистентом преподавателя в школе, но она также была увлечена собственным бизнесом.

В свободное время жительница Хадсуэлла (Северный Йоркшир, Англия) разъезжала по фестивалям и ярмаркам, продавая там бижутерию и ювелирные украшения, ловцов снов, кристаллы, благовония и прочие «магические» товары.

Но недавно 38-летняя предпринимательница решила, что пора переводить бизнес на новый уровень, и открыла собственный магазинчик «Belles Magic Box».

Он примечателен хотя бы тем, что очень мал — с площадью всего-то 6,6 квадратных метров. Однако, Ханне вполне хватило места. Кроме того, женщина не задумывается о странном прошлом помещения, где находится магазин, ведь раньше оно было общественным туалетом. Бизнесвумен лишь радуется тому, что аренда обходится ей всего лишь в 50 фунтов в неделю.

Остаётся пожелать Ханне удачи, причём сама она уверена в том, что бизнес станет успешным.

Её «волшебные» товары привлекают внимание как минимум детей, да и взрослые люди нередко захаживают, чтобы прикупить то или иное украшение, сувенир или амулет.