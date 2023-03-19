Путин: ВС России не применяют гиперзвуковое оружие в спецоперации на Украине

Владимир Путин утверждает, что российские гиперзвуковые ракеты фактически не были задействованы во время спецоперации.

Вечером воскресенья, 19 марта, Владимир Путин дал развёрнутое интервью российском журналисту Павлу Зарубину, где публично заявил, что за время проведения специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года и по настоящий момент российские войска фактически не использовали гиперзвуковые вооружения.

По словам Путина, в настоящий момент оружейный арсенал российской армии стал существенно богаче в сравнении с показателями 2014 года, поскольку тогда у России не было гиперзвуковых ракет. Также Владимир Путин сообщил Зарубину, что спецоперация в Украине могла начаться раньше, однако этого не произошло, в то время как история не терпит сослагательного наклонения.

Известно, что в 2018 году Путин впервые заявил о наличии гиперзвукового оружия у России во время обращения к представителям Федерального собрания. Тогда российский лидер сообщил, что на вооружение в ВС РФ были переданы гиперзвуковые ракетные комплексы "Авангард" и "Кинжал", а позднее к ним просоединились ракеты класса "Циркон".

Также Владимир Путин заверил, что вопреки надеждам правительства Украины и союзного ей Запада, экономика России продолжает функционировать в штатном режиме, успешно противопоставляя себя масштабному санкционному давлению, оказываемому на Москву после старта СВО.

Характерно, что накануне Путин выступил с речью на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где сообщил, что экономика России начала развиваться по принципиально новой модели и постепенно выходит на положительную динамику, предполагающую рост зарплат у местного населения.