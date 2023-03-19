Ежегодная весенняя подкормка клубники, чтобы получить хороший урожай

Экспертное мнение опытного садовода для выращивания обильного урожая ягод клубники.

Первый раз удобрять кустики надо после прогрева почвы минимум до 10 градусов. В холодном грунте от фосфора, например, толку не будет.

Также обязательный весенний уход включает обрезку засохших веточек, зараженных листьев, сбор растительных остатков с грядок.

Прошлогоднюю мульчу тоже надо убрать вместе с усами, если не предвидится размножение кустов.

Первая подкормка должна обогащать клубнику азотом,чтобы в рост шла зеленая масса. Фосфор и калий добавляются для корней.

Подойдет нитроаммофоска (1 ст. л.), которую смешивают с 10 л воды. Полив делается под корень, пол литра на куст.

Можно заменить нитроаммофоску коровяком или мочевиной, 1 ч. л. добавляется в 10 л воды. Доза и способ полива - такие же.

В первый год жизни, как правило, кусты удобряют еще при посадке. Значит, весной их подкармливать не нужно.

Важное правило: лучше недолить подкормку в клубнику, чем превысить дозу. Хороший эффект дает компост. Если он есть, можно тоже добавить к весенней подкормке.

Второй раз удобрять растения нужно примерно в мае - чуть позже или чуть раньше - в зависимости от района проживания садовода.