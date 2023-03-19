Неопознанный беспилотный летательный аппарат упал в поле Тульской области

Комитет региональной безопасности сообщил об обнаружении неопознанного дрона в Тульской области России.

Вечером воскресенья, 19 марта, пресс-служба Комитета региональной безопасности РФ опубликовала сообщение о том, что в полевой местности Тульской области был найден беспилотник без каких-либо знаков отличия, что затрудняет идентификацию лиц, которые ранее пилотировали данный дрон.

По информации ведомства, беспилотный летательный аппарат упал в поле между городами Петровское и Маловель недалеко от Тулы. Отмечается, что БПЛА упал в отдалении от жилых построек, из-за чего человеческих жертв и повреждений городской инфраструктуры удалось избежать.

Вооружённые силы Украины активизировали использование беспилотников после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что мальчик получил ранения, найдя украинский дрон недалеко от границы.

Характерно, что проукраинские диверсанты также используют БПЛА для нанесения ударов по военной инфраструктуре Беларуси. Накануне Александр Лукашенко заявил, что с помощью двух беспилотников был атакован российский радиолокационный самолёт А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском.

По словам Лукашенко, сам самолёт существенных повреждений не получил и был направлен на ремонт в Россию, а причастные к теракту задержаны, дав признательные показания о своём сотрудничестве со Службой безопасности Украины.