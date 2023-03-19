Садовод-любитель рассказал, на какой грядке клубника будет расти плохо

Ошибки, которые делают дачники при высадке кустов клубники, могут стоять им урожая и напрасной траты сил.

Неправильно выбранная грядка пустит на смарку все заботы дачника, и урожай будет скудным и низкого качества.

Тень

Плохая идея сажать клубнику в тени, ей нужно много света. В обратном случае ягода будет мелкая и кислая. Как вариант можно высадить тенелюбивые сорта

Низина

Здесь в земле будет много влаги, что отразится на вкусовых качествах ягоды, она будет пресная и водянистая. В низких местах кусты будут болеть и отставать с плодоношением.

Снежный покров

Сажать клубнику надо так, чтобы зимой ее хорошо присыпало снегом. Отмечайте те места на участке, которые чаще обметаются сугробами. Туда и надо посадить кустики.

После картошки и томатов

И картофель, и помидор, и клубника боятся фитофторы. Поэтому чередовать посадку этих растений на одном месте нельзя. Плохой вариант - предшественники в виде кабачков или огурцов.

После них в почве мало азота, клубника не нарастит зелень и будет редкой и чахлой.

Глина

Глинистая почва не годится для клубники, так же как и песчаная. Земля должна быть рыхлой и легкой.

Обеспечить это могут органические удобрения, которые улучшат свойства любых почв, и ягоды от этого будут сладкими и большими.