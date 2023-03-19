Представитель Белого дома заявил о недопустимости сиюминутного прекращения боевых действий в Украине.

Вечером воскресенья, 19 марта, координатор и советник Джо Байдена по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби провёл очередной брифинг на полях Белого дома, где публично заявил, что администрация Вашингтона считает недопустимым прекращение боевых действий в Украине прямо сейчас. Кирби уверен, что во время визита Си Цзиньпина в Москву правительство РФ может призвать Украину к перемирию.

По мнению Джона Кирби, если российско-украинский конфликт будет остановлен немедленно, то тем самым будет ратифицировано вхождение новых территорий в состав России. При этом Джон Кирби выразил уверенность в том, что правительство Украины нуждается в заключении устойчивого мирного соглашения с Москвой.

Характерно, что ранее Кирби утверждал о недопустимости возобновления мирного переговорного процесса между Украиной и Россией, настаивая на том, что подразделения ВСУ должны обеспечить администрации Киева наилучшие условия для продолжения диалога с российской стороной.

Джон Кирби уверен, что подобные условия могут быть созданы украинской армии во время начала новой контрнаступательной операции украинских военных, желающих вернуть крымский полуостров, Запорожскую и Херсонскую области, а также республики Донбасса под контроль Киева.

Замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктория Нуланд ранее утверждала, что вооружённые силы Украины имеют законное право наносить удары по территории Крыма, поскольку данные земли якобы являются украинскими.