Издание Focus утверждает, что проведённые в Норвегии учения Североатлантического альянса были сигналом для Владимира Путина.

19 марта журналисты новостного агентства Focus опубликовали статью, в которой рассказали о военных учениях блока НАТО, которые прошли в Норвегии, получив название Joint Viking. Известно, что подобное мероприятие проводится дважды в год на севере норвежских территорий, и в этот раз оно состоялось с 9 по 18 марта.

По мнению аналитиков Focus, прошедшие нынешней весной учения Североатлантического альянса Joint Viking были особенными, поскольку в них была произведена симуляция отражения военной агрессии в отношении крымского полуострова. Также в учениях были задействованы силы условного противника, по численности соотносящиеся с теми, что использовали ВС РФ во время событий в Крыму 2014 года.

В газете Focus отмечают, что в 2023 году в учениях Joint Viking приняли участия порядка 20 тысяч представителей вооружённых сил Норвегии, а также солдаты ещё восьми западных государств, являющихся регулярными членами НАТО, среди которых Соединённые Штаты, Канада, Франция и ФРГ.

Характерно, что ранее Владимир Зеленский сообщал о нежелании подписывать мирный договор с Россией и участвовать в переговорах с российскими делегатами до тех пор, пока подразделения ВСУ не вернут контроль над всеми утраченными территориями, включая крымский полуостров.

Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что в случае нападения армии Украины на Крым российские войска имеют полное право использовать любое оружие, включая ядерное, направив его на сохранение государственности страны.