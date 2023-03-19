Защитить смородину от клеща: подзабытые бабушкины рецепты придутся как нельзя кстати

В основе противоядия хозяйственное мыло и подсолнечное масло. Состав эффективен и в деле борьбы с тлей на растениях.

С наступлением теплых дней активируются после спячки почковые клещи. И сразу начинают питаться соком растения, постепенно лишая его жизни.

Решить проблему можно при помощи инсектицидов. Но к химии склоняются не все, многие предпочитают экологические варианты. И такая альтернатива есть. Для этого нужно приготовить раствор, который для человека безвреден, а для клеща смертелен.

Чтобы создать такой раствор, нужно 200 грамм хозяйственного мыла натереть на терке, высыпать в литровую банку и залить поллитром воды. Перемешать и оставить на ночь.

На следующий день добавить в банку около ста граммов подсолнечного масла и перемешать до однородной массы. Затем влить эту эмульсию в ведро с водой (10 л). Использовать в течение часа, чтобы средство не расслоилось.

Обработать смородину до распускания почек трижды - с интервалом в 7-10 дней. Кстати, это средство эффективно и в деле борьбы с тлей на растениях.