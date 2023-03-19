Оставили в машине: на Сейшелах из-за перегрева умер годовалый сын россиян, отца отправили в тюрьму

Родители отправилась в спортзал, а ребенка оставили в машине одного, понадеявшись на работу кондиционера.

Страшная трагедия произошла на Сейшельских островах в минувшем январе. 30-летняя Виктория и 40-летний Сергей из Москвы прилетели на остров Маэ с полуторагодовалым сыном.

21-го января семья отправилась в спортзал, и ребенка оставили в машине одного при 30-ти градусах жары на улице, сообщает Супер.ру.

По словам мамы и папы, они понадеялись на работу кондиционера. Но,когда вернулась, мальчик уже не подавал признаков жизни. Прибывшая на место скорая уже не могла ничем помочь малышу. Экспертиза показала: причиной смерти стала гипертермия, а также отек головного мозга и легких.

Смерть признали насильственной. Издание со ссылкой на Telegram-канал Baza сообщает, что отца ребенка суд приговорил к 2,5 годам тюрьмы. Мать следствие оставило на свободе.

У пары по два паспорта: российский и украинский. Российское гражданство родители погибшего мальчика получили в 2021 году. Семья обратилась за помощью в МИД РФ.