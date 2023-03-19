Янтарная кислота для выращивания здоровой рассады перцев и томатов

Удобрение можно применять на любой стадии роста, начиная с замачивания семечек, заканчивая обработкой спеющих плодов.

Янтарная кислота является натуральным компонентом, работающим как стимулятор роста. Это не удобрение, питательных элементов она не содержит.

Но при этом кислота помогает корешкам усваивать питание из земли в разы эффективнее. Ею можно поливать растения, опрыскивать, чтобы укрепить иммунитет.

В результате рассада легче переносит скачки температур, дефицит света, нехватку тепла.

С помощью янтарной кислоты дачники ускоряют рост корней.

Подпитывать рассаду этой добавкой нужно при пикировке, чтобы помочь растениям пережить стресс и легче прижиться на новом месте. Важно соблюдать дозировку.

Для достижения должного эффекта необходимо небольшое количество кислоты: на литр воды одна таблетка 0,5 г.

На самом деле в ней всего 0,1 г вещества, остальная доля приходится на примеси.

Если кислота берется в порошке, нужно выделить именно 1 г вещества с помощью весов, а потом взять из него одну десятую часть.

Раствор выливается под корень или по листьям. Для молодых всходов берется 2-3 чайных ложки, для взрослой рассады - 2-3 столовых.