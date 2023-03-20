ЮНИСЕФ: 1000 детей умирает ежедневно из-за загрязненной питьевой воды

По данным детской благотворительной организации ООН ЮНИСЕФ, грязная питьевая вода и отсутствие санитарной инфраструктуры ставят под угрозу жизнь многих подростков во всем мире.

«Каждый день более 1000 детей в возрасте до пяти лет умирают во всем мире от болезней, вызванных нечистой водой, антисанитарией и плохой гигиеной», — говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

Согласно новому анализу организации, 190 миллионов детей в десяти африканских странах находятся в группе риска.

Ситуация наиболее серьезна в странах Западной и Центральной Африки: Бенине, Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, Кот-д'Ивуаре, Гвинее, Мали, Нигере, Нигерии и Сомали.

Многие из этих стран страдают от нестабильности и вооруженных конфликтов, что еще больше затрудняет доступ детей к чистой воде и санитарии.

22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. В этот же день стартует конференция ООН по водным ресурсам в Нью-Йорке.

Ее цель состоит в том, чтобы изучить, в какой степени могут быть достигнуты согласованные на международном уровне цели, в том числе цель устойчивого развития ООН по доступу всех людей к чистой воде к 2030 году.

Два миллиарда человек во всем мире или каждый четвертый житель планеты, сегодня не имеют чистой воды.