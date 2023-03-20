В ЦРА на золотоносной шахте были убиты девять граждан Китая
2023-03-20 06:58
Девять граждан Китая были убиты в воскресенье на шахте в районе Бамбари, в центре Центральноафриканской Республики, сообщили AFP в воскресенье мэр Бамбари и источник в местной службе безопасности.
«Мы насчитали девять тел и двоих раненых», — сообщил AFP мэр Бамбари Абель Мачипата, который заверил, что жертвами стали граждане Китая, работавшие на «китайском горнодобывающем участке» в компании Голд-Кост.
Источник в местной службе безопасности подтвердил нападение, количество жертв и их гражданство.
Консульство Китая пока не смогла подтвердить эту информацию для СМИ.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Тарас Медведев
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