МаксSим извинилась перед поклонниками за то, что сорвала свой концерт в Сочи
Выступление известной исполнительницы МаксSим в Сочи было сорвано. Артистка извинилась перед фанатами, пообещав вернуть всем деньги за билеты.
18 марта певица МакSим вышла на сцену Сочи, чтобы порадовать фанатов своим выступлением.
Изначально она, исполняя песню "Знаешь ли ты", странно растягивала ноты, хрипела, а потом и вовсе направила микрофон в зал, чтобы зрители закончили за нее композицию.
После артистка покинула сцену, а представитель объяснил, что ей внезапно стало плохо, а за кулисами МакSим приводили в себя медики.
Зрители не унимались, требуя возвращения средств, потраченных ими на билеты.
Через день знаменитость оправдалась за сорванный концерт, объяснив, что у нее закружилась голова и поднялось давление, когда она вышла на сцену. Всем зрителям селебрити обязалась вернуть деньги за билеты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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