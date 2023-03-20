Института Гэллапа назвал финнов самым счастливыми людьми в мире
Финляндия лидирует в новом Докладе о мировом счастье, который был опубликован в понедельник в ознаменование Международного дня счастья Организации Объединенных Наций.
Финляндия остается явным лидером среди стран с самым счастливым населением мира шестой год подряд — несмотря на резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе.
Далее следуют Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды. Также в десятку лидеров входят Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.
В годовом сравнении Израиль переместился с девятого на четвертое место. А вот Германия занимает лишь 16-е место, сместившись на две позиции.
Самыми несчастными из 137 исследованных стран являются Афганистан и Ливан.
Отчет опубликован на основе изучения исследований Института Гэллапа. Социологи рассчитывают рейтинг на основе данных за последние три года. Они выделили шесть ключевых факторов счастья: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.
Опубликовано: Тарас Медведев
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