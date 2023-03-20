Отблагодарит большим урожаем: что для этого нужно сделать в марте в саду
Кустарники и плодовые деревья необходимо обрезать, подкормить и провести работу по предварительной защите от вредителей.
Как и все растения на участке, плодовые деревья любят заботу. Весна - важный этап в деле ухода за яблонями-грушами. Что необходимо сделать в марте, чтобы рассчитывать на хороший урожай осенью?
Особое внимание надо уделить молодым деревьям: с наступлением солнечных дней кора деревьев с южной стороны стволов нагревается, и они могут получить ожоги. Если деревья не были побелены, нужно притемнить стволы с южной стороны деревянными щитами.
Если сад расположен на пониженных участках, нужно спустить талые воды, чтобы в грунте не накапливались вредные для деревьев вещества. А на склонах и возвышенных местах с легким грунтом, наоборот, - необходимо задерживать талые воды при помощи снеговых валиков, сделанных поперек склонов.
При повреждении штамбов мышами рану зачистить до здоровой коры или древесины, продезинфицировать 5%-м раствором железного купороса (500 граммов на 10 литров воды). Либо - 3%-м раствором медного купороса (300 граммов на 10 литров воды), замазать садовым варом.
Для подкормки деревьев и профилактики парши почву в приствольных кругов опрыскать смесью растворов мочевины (700 граммов на 10 литров воды) и хлористого калия (1 килограмм на 10 литров воды).
После того, как сойдет снег, необходимо обрезать кустарники: удалить слабые и короткие прикорневые побеги, укоротить ветви, оставив только сильные вертикально растущие отростки, а также хорошо развитые боковые разветвления.
Если осенью кусты не обрезались - вырезать до основания отплодоносившие сухие ветки, а также - слабые, поломанные, больные, загущающие.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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