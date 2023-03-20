Франция разочаровала: легендарная фигуристка Марина Анисина с детьми переехала в Турцию
Олимпийскую чемпионку больше не устраивает жизнь в Европе. Но в Россию в ближайшее время возвращаться не планирует.
Семья 47-летней фигуристки Марины Анисиной живет на две страны. Муж спортсменки, актер Никита Джигурда находится в России, она с сыном и дочкой долгое время жила во Франции, сообщает Космополитен.
Несколько месяцев назад Марина перевезла 14-летнего Мика-Анжеля и 13-летнюю Эву-Владу в Турцию. Звездная мама рассказала, что в Париже не сумела найти для детей высококлассных тренеров по теннису.
Понравился Стамбул. Там отличные русскоговорящие тренеры. Во Франции меня не устраивал уровень подготовки тренеров. Мы приехали в конце января, сейчас снимаем квартиру, — поделилась Анисина.
Ее дочка Эва призналась, что восхищается российскими спортсменами:
Мой кумир - Шарапова. Не буду гадать: стану как она, значит, стану. Теннис – мое желание. Мама меня поддерживает.
Ради благополучия детей жена Никиты Джигурды отказалась от работы тренера в Бордо. На новогодние праздники она привозила детей в Россию, но окончательно вернуться в Россию пока не готова.
По словам спортсменки, в этом большом городе "все далеко", на дорогах пробки. В Турции в этом плане ей и детям удобнее.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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