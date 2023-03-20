Путин: российско-китайские отношения стали залогом глобальной стабильности
Владимир Путин высказался о важности отношений России с Китаем для всего мира.
20 марта Владимир Путин опубликовал статью в китайском журнале "Жэньминь жибао", где рассказал о преспективах сотрудничества России и Китая в преддверии визита председателя правительства КНР Си Цзиньпина в Москву, который должен прибыть в российскую столицу с официальным визитом сегодня.
По словам Путина, именно китайско-российские отношения являются залогом региональной и общемировой стабильности, выступая в качестве образца политико-экономического сотрудничества для всех других государств. При этом Владимир Путин отметил, что Россия и Китай являются великими державами.
Путин считает, что партнёрские отношения между Пекином и Москвой являются добровольным выбором китайцев и россиян, который свидетельствует о необходимости продолжения максимально тесного взаимодействия двух этих государств, в перспективе имеющего способность к расширению.
Кроме того, Владимир Путин уверен, что поездка Си Цзиньпина в Москву будет способствовать усилению партнёрства между Российской Федерацией и Китайской Народной республикой, которые давно успешно и совместно противостоят вызовам, исходящих от санкционного давления Запада.
Примечательно, что перед поездкой в Москву Си Цзиньпин также опубликовал статью о российско-китайских отношениях, которая вышла на полях информагентства "РИА Новости". В статье фигурирует мнение, крайне схожее с позицией Путина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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