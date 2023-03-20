Без дележек и скандалов: Анастасия Стоцкая официально развелась с Сергеем Абгаряном

40-летняя певица вновь свободна. Теперь она встречается с 33-летним исполнителем Александром Казьминым.

Звезда мюзиклов рассталась с бизнесменом еще в 2019-м, но пара это долго скрывала. Только год спустя после разрыва Стоцкая рассказала о переменах в своей личной жизни. А сейчас выяснилось, что они с Сергеем все это время были женаты, сообщает Космополитен.

Пара пыталась сохранить семью, давала отношениям второй шанс. Но наконец поставила точку в своей истории.

В феврале экс-избранник звезды подал на развод.

Никаких дележек имущества, скандалов. Все мирно. Из требований — лишь расторжение брака, — цитирует слова Анастасии СтарХит.

После подачи заявления супругам дали 2 недели на принятие решения. Они свое решение не изменили, и 3 марта стали официально свободными.

Певица и ресторатор познакомились в Дубае в 2010 году, поженились. Через год родился их сын Александр, в 2017-м — дочь Вера. Отношения начали портиться после рождения второго ребенка.

По словам поп-звезды, Абгарян очень хороший отец, и принимает участие в воспитании детей.

Сейчас у певицы новые отношения. Анастасия Стоцкая встречается с 33-летним исполнителем Александром Казьминым. Они вместе выступали в мюзиклах «Хрустальное сердце» и «Шахматы».