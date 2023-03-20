Йод для чеснока: чем подкормить озимый овощ, чтобы был крепким и урожайным

Чтобы вырастить крепкий здоровый овощ, нужно соблюдать последовательность действий и проверенные рецепты.

После того, как чеснок будет освобожден от укрытия, почву нужно аккуратно разрыхлить и пролить йодным раствором (20 капель на 5 л воды). Это обогатит почву и снизит риски заболевания овоща грибковыми инфекциями.

Первую подкормку весной обычно проводят после появления дружных всходов. Чтобы стимулировать рост зелени чеснока, его нужно подкормить мочевиной (карбамидом) - из расчета 1 ст.л. на 10 л воды. Полить из расчета 3 л на 1 кв. м.

Второй вариант подкормки - аммиачная селитра (15 г удобрения на 10 л воды). Мочевину лучше вносить при более теплой погоде.

Вторую подкормку нужно планировать через 2 недели после первой. Для этого использовать раствор коровяка (1:10) либо нитроаммофоской (2 ст.л. на 10 л воды). Для внекорневой подкормки развести еще раз - 1:1.

Между основными подкормками желательно опудрить чеснок золой (до 4 раз за сезон), рассыпав ее между рядов (1 стакан на 1 кв. м). Это позволит защитить растение от ряда болезней и вредителей.