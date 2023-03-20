Меладзе подозревают в романе с новой бэк-вокалисткой Романовской

Поклонники Валерия уже выяснили, что Хатуне 43 года, она не замужем и одна воспитьывает маленького сына.

В интернет-пространстве распространились слухи, будто российский исполнитель Валерий Меладзе закрутил роман со своей новой бэк-вокалисткой, сообщает Рамблер со ссылкой на АиФ.

Сейчас певец гастролирует за границей. Валерий Меладзе дает концерты в Дубае, Израиле, Монако. Вместе с ним выступает исполнительница грузинской национальности - Хатуна Романовская.

Как уточняет издание Хатуна к тому же известна, как актриса. Ей 43 года, но звезду уже прозвали «зной-девчонкой».

Подписчики пришли к выводу, что Романовская «погорячее», чем жена Меладзе Альбина Джанабаева. Фанаты уверены, что у Романовской отношения со знаменитостью, и удивляются, почему с ними на гастроли не ездит Альбина Джанабаева.

В свое время роман Валерия и Альбины также начался в период, когда та была бэк-вокалисткой. Пользователи Сети выяснили, что Хатуна не замужем, и у нее есть маленький сын.