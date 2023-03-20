Песков: в Кремле не принимают близко к сердцу ордер МУС на арест Путина

Дмитрий Песков рассказал, как администрация Кремля отнеслась к решению гаагского суда выдать ордер на арест российского президента.

Днём понедельника, 20 марта, Дмитрий Песков пообщался с пулом российских представителей прессы, где публично заявил, что администрация Кремля спокойно отнеслась к решению Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой.

По мнению Пескова, страны коллективного Запада каждодневно демонстрируют своё недружественное отношение к России посредством целого комплекса враждебных поведенческих реакций, однако российское правительство предпочитает не принимать близко к сердцу подобные выпады западных коллег.

Также Дмитрий Песков утверждает, что Путин продолжил работать в спокойной обстановке после того, как узнал о намерениях администрации МУС арестовать его. Кроме того, Песков напомнил, что правительство РФ не признаёт деятельность и постановления Международного уголовного суда в Гааге.

Характерно, что сегодня экс-президент России Дмитрий Медведев публично допустил возможность нанесения ракетного удара по зданию гаагского суда в Нидерландах, отметив, что сотрудники данного ведомства не являются представителями населения государств НАТО, ввиду чего подобный удар не приведёт к войне между РФ и Западом.

Медведев отметил, что для осуществления такого мероприятия российские войска могут использовать высокоточную гиперзвуковую ракету "Оникс" водного базирования.