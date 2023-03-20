Дачный эксперт рассказал о первой и самой важной подкормке чеснока в апреле

Удобрение, внесенное ранней весной, помогает растению укреплять иммунитет и противостоять опасным факторам пока еще неустойчивой внешней среды, когда погода очень изменчива.

Первая апрельская подкормка "программирует" чеснок на выдачу хорошего урожая в будущем.

Лучший срок для внесения удобрения - после таяния снега. Хотя некоторые садоводы очень торопятся, разбрасывая питательные смеси прямо поверх снежного слоя.

Им кажется, что подкормка проникнет в почву вместе с талым снегом. Однако на деле бывает так: удобрения скатываются с грядок, впитаться внутрь не могут, потому что почва еще не прогрета.

Если участок залит водой из-за обилия талого снега или долгих дождей, нужно сделать аэрацию почвы.

Вилы вставляются возле чесночной грядки под прямым углом и раскачиваются из стороны в сторону. Так к корням идет приток воздуха.

Первую подкормку можно провести Аммиачной селитрой, она обогатит чеснок азотом. Также состав усилит иммунитет, повлияет на рост.

Добавлять селитру в почву удобно лейкой. 25 г состава смешивают с 10 л воды.

Второй раз подкармливать чеснок надо через 2 недели после первого раза, примерно в мае. Для этого случая хорошо подойдут специальные комплексные удобрения для лука или чеснока.

Проверяем состав: в нем должны обязательно быть фосфор, калий, азот.