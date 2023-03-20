Путин не встретил Си Цзиньпина в аэропорту Москвы, отправив туда Чернышенко

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко встретил Си Цзиньпина в московском аэропорту вместо Владимира Путина.

Днём понедельника, 20 марта, российский журналист Павел Зарубин сообщил, что правительственный борт председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту "Внуково", куда лидер КНР прибыл для совершения официального визита в Москву с целью проведения переговоров с Владимиром Путиным.

По данным Зарубина, Путин не поехал во "Внуково", чтобы лично встретить Си Цзиньпина, онако главу китайской компартии встретил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом господин Си был встречен с торжественными почестями: перед трапом его самолёта расстелили красную ковровую дорожку, возле которой стоял военный оркестр и делегация российских политиков.

По прибытии в Москву Си Цзиньпин сразу заявил журналистам о том, что его рабочая поездка является актом демонстрации приверженности Пекина развитию китайско-российских отношений, а сам визит плодотворно скажется на партнёрстве двух независимых государств, находящихся в тесных союзнических связях.

Также Си Цзиньпин признал, что вместе с Владимиром Путиным они хотят обсудить темы международного характера, попутно разработав план сотрудничества между Россией и Китаем на стратегическом уровне.

Характерно, что во время общения с прессой Дмитрий Песков сообщил о намерениях Путина поговорить с Си Цзиньпином о китайском мирном плане урегулирования российско-украинского конфликта. Данный план был предложен постоянным представительством КНР в Организации объединённых наций накануне годовщины начала спецоперации.