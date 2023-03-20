Бледанс осудила Погребняк за поведение в проекте Новые звезды в Африке

Актрисе Эвелине Бледанс пришлось не по душе то, как вела себя Мария Погребняк в шоу " Новые звезды в Африке". Что не понравилось артистке?

Актриса Эвелина Бледанс и блогер Мария Погребняк выступали как участницы проекта "Новые звезды в Африке".

После возвращения из теплой страны знаменитости постоянно конфликтуют, публично выясняя отношения.

Бледанс осудила коллегу по шоу из-за того, что та чересчур увлекается пластикой, Погребняк с ответом тянуть не стала, обвинив артистку в буллинге.

Эвелина заявила, что задушит Марию собственными руками и "съест с майонезом".

Блогер также ответила актрисе угрозой, в ответ та указала на разницу в возрасте. Бледанс - 53 года, а Погребняк -34.