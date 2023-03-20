Лидер группы Cream Soda Свиргунов пропал без вести, провалившись под лёд

Основатель музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал без вести в Ярославле.

Днём понедельника, 20 марта, стало известно, что в Некрасовском районе Ярославской области России компания из пяти человек решила перейти реку Волгу по льду. Сообщается, что пятеро человек успешно пересекли Волгу, однако во время возвращения люди провалились под лёд.

По предварительной информации, из упавших под лёд четыре человека погибли, и лишь одна девушка сумела спастись. Также из четверых погибших трое в настоящий момент признаны пропавшими без вести, однако их поиски при участии спасательных служб до сих пор продолжаются.

Позднее стало известно, что среди пропавших фигурирует Дмитрий Свиргунов, являющийся основателем музыкального коллектива "Cream Soda", получившего признание россиян благодаря запоминающимся хитам танцевальной направленности. Также пропал брат Свиргунова Роман.

Один из друзей Дмитрия Свиргунова утверждает, что в их компании существовала традиция перехода через реку Волгу, которой товарищи придерживались уже много лет без всяких негативных последствий для себя, однако в этот раз лёд оказался тонким и не выдержал веса идущих по нему.

Предполагается, что к настоящему моменту Свиргунов уже умер, но поиски его тела продолжаются для того, чтобы была возможность официально подтвердить жту информацию.